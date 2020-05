Porsche 911 als peperduur koffiezetapparaat

Nee, je espresso zal geen stukjes olie bevatten met dit bijzondere Porsche koffiezetapparaat.

Hoe ziet jouw koffiezetapparaat er thuis uit? 99 procent kans dat ‘ie niet de looks heeft van dit ding. Porsche-fans moeten in het bijzonder opletten, want dit is de Espresso Veloce RS Black Edition. Een door de Porsche 911 geïnspireerde espresso machine.

De behuizing van het apparaat is geïnspireerd op de 3.6-liter boxermotor van een Porsche 911 (964 en 993). Zorg er wel voor dat je keuken een beetje stevig is. Het Porsche koffiezetapparaat weegt maar liefst 21,5 kg.

Schrik niet van de prijs. Of wel, dat moet je zelf weten. Feit is dat 11.000 dollar voor een koffiemachine alles behalve goedkoop is. Maar er is dan ook serieus werk gemaakt van de behuizing. Het apparaat bestaat uit aluminium, carbon, titanium en roestvrij stalen onderdelen.

De Espresso Veloce RS Black Edition komt in een gelimiteerde oplage van 993 stuks op de markt. Hoe vaak kom je een koffiezetapparaat tegen dat in een gelimiteerde oplage is gemaakt?

Alle 993 stuks van de Espresso Veloce RS Black Edition worden zorgvuldig met de hand gemaakt door Superveloce. Het bedrijf is opgericht door designer Paolo Mastrogiuseppe uit Johannesburg, Zuid-Afrika. Nu rest de vraag, hoe zou een kopje koffie uit deze machine eigenlijk smaken?