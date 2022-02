Porsche brengt je favoriete wegen naar games [video]

De favoriete weg of wegen van jou in de echte wereld, herbeleven in een game. Porsche maakt dit mogelijk met Virtual Roads.

Racen op wereldberoemde circuits in games is natuurlijk geweldig. De technologie heeft grote stappen gemaakt. Ontwikkelaars scannen circuits nauwkeurig om deze vervolgens op te nemen in de game. En jij kunt lekker vanuit je luie stoel de racebaan ervaren zoals coureurs dat in het echt doen. Maar wat als jij je favoriete openbare weg kunt herbeleven in een game? Porsche Virtual Roads brengt dit concept tot leven.

Met Virtual Roads registreert Porsche door middel van een smartphone app je gereden route. De opgenomen route kan vervolgens ingeladen worden in games die compatibel zijn met het concept. Voor nu is bekend dat Assetto Corsa werkt met de techniek. Een volledige lijst met games is nog niet beschikbaar. Porsche maakt gebruikt met software technologie afkomstig van Way Ahead Technologies.

De app meet niet alleen de bochten die je maakt, maar ook vangrail, bomen en andere omgevingsfactoren. Dit om op een zo nauwkeurig mogelijke wijze je route naar een game te brengen. De software is in staat om in één ruk zo’n acht kilometer aan route op te slaan.

Porsche Virtual Roads is momenteel nog in ontwikkeling en het klinkt veelbelovend. Nog onbekend is wanneer de Duitse sportwagenfabrikant de techniek publiekelijk gaat uitbrengen.