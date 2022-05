Porsche Chronograph 1 All Black is minder exclusief dan gedacht

Alleen Porsche Design kan een gelimiteerd horloge uitbrengen op basis van een gelimiteerd horloge. Dit is de Porsche Chronograph 1 All Black.

Begin dit jaar bracht Porsche de Chronograph 1 – 1972 uit. Een ode aan 50 jaar Porsche Design. Van dit horloge zijn slechts 500 exemplaren gemaakt. Op basis van dit uurwerk is er nu een speciale versie uitgebracht. Maak kennis met de Porsche Chronograph 1 All Black.

Zoals de naam al doet vermoeden is alles lekker zwart en donker gemaakt bij deze editie. De case is 40.8 mm groot en gemaakt van titanium. Verder is het horloge uitgerust met een WERK 01.140 automaat.

Draai je het uurwerk om kijk je naar een open case, waardoor de techniek van de machine prachtig zichtbaar wordt. Een mooi stukje detail. Naast de tijd kun je er ook de datum en dag op aflezen.

Porsche Design is van plan de Chronograph 1 All Black in november op de markt te brengen. In tegenstelling tot het eerdere model komen er hier meer exemplaren van. Dubbel zoveel om precies te zijn. Porsche Design is van plan 1.000 stuks te produceren van dit model. Daarmee is dit model minder exclusief dan gedacht.

De retailprijs ligt op 8.950 euro. Het merk verkoopt het horloge via Porsche Design Stores en geselecteerde retailers waar men mee samenwerkt.