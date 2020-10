Porsche Design Acer Book RS is een superstrakke laptop - Apparata

Als het ontwerp van een laptop net zo belangrijk is als de prestaties. Deze Porsche Design Acer Book RS doet een aardige poging.

Een laptop moet niet alleen krachtig in elkaar steken. Het oog wilt natuurlijk ook wat. Als je zelf verstand hebt van de hardware, maar het design liever aan andere overlaat kun je daar een bedrijf voor in de arm nemen. Porsche Design is een veelgevraagde firma onder techbedrijven. Ook Acer heeft bij het merk aangeklopt voor het ontwerp van een nieuwe laptop. Aanschouw de Porsche Design Acer Book RS.

Deze nieuwe laptop van Acer heeft een 14-inch 16:9 scherm met een Full HD resolutie van 1920 x 1080. Onder de kap schuilt een Intel Core i5-1135G7 of een Intel Core i7-1165G7. Dit is afhankelijk van welke optie je kist. Eerstgenoemde komt met de ntel Iris X Graphics videokaart. De i7 heeft een NVIDIA GeForce MX350. Het werkgeheugen is of 8 GB of 16 GB. En de opslag is 512 GB of 1 TB. In beide gevallen gaat het om een SSD.

De Acer Book RS is superstrak afgewerkt en heeft een industrieel design. Het is zeker niet de dunste laptop aller tijden, maar er zit dan ook serieuze hardware onder de motorkap. Een gave touch is het mechanisme waarmee je de laptop openklapt. Dat oogt net iets anders dan de meeste laptops.

De vanafprijs voor Europa is vastgesteld op 1.799 euro. Met het premium pack, bestaande uit een speciale Porsche Design RS muis, laptop hoes en de i7 processor, moet je 2.399 euro neertellen voor de Porsche Design Acer Book RS.