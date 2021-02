Porsche design Cooler is cool - Apparata

Heb je geen Porsche, maar wel een Cooler Master SL600M? Treur niet langer, want je kan er een Porsche design Cooler van maken.

De cooler in dit verhaal is een van de best presterende behuizingen voor grafische kaarten, waarbij de koeling voldoet aan de regels voor front- to back luchtstroom. Hierdoor zitten er onder andere dubbele 200 mm ventilatoren aan de onderkant en gaat de luchtstroom naar boven, wat de natuurlijke stijging van de warmte ondersteunt. Dit om de prestaties te garanderen en tegelijkertijd de systeemconfiguraties zo stil mogelijk te houden. Elegant ontworpen zegt de producent, maar het ziet er niet uit als een Porsche 911 GTS.

Porsche 911 GTS

Iedereen kent Porsche. En iedereen weet hoeveel varianten ze van de 911 bouwen. Van het laatste model zijn er al 13. Ondanks werd de nieuwe 911 GT3 onthuld, wat een beest. Van het nieuwe model is er nog geen GTS, dus we moeten het nog even doen met ‘oude’ model. Twee uitlaten in het midden en een geweldig geluid, daar kennen we de GTS van deze generatie van. Zoals Porsche het zelf zegt: ‘De stem in ons hoofd die ons aanspoort. De ambitie om alles te geven. De onverzadigbare honger naar meer. Juist deze innerlijke aandrijving is terug te vinden in de 911 GTS-modellen’. De GTS modellen hebben in vergelijking met de andere 911 Carrera S-modellen een atletische boost van 22 kW (30 pk) en 50 Nm.

Waarom niet ombouwen?

Dat dacht de YouTuber van PC Crazy. Zo’n kast is toch wat saai en als je dan toch gek bent op de GTS is dit het resultaat. Een echte Porsche design Cooler. De custom build is gebaseerd op een strak ontwerp en elegant ontwerp, maar niet met het verlies van de krachtsuitstraling.

De kleur is precies hetzelfde als de blauwe GTS die we zien. Porsche geeft klanten bijna onbeperkte mogelijkheden om hun auto naar hun smaak te maken. Het is zelfs mogelijk om een extra brandstoftank toe te voegen als je lange ritten gaat maken. Daarom heeft de maker een extra speciaal reservoir aan de achterkant van de behuizing gemaakt, de AMD Radeon RX 5700 aan de voorkant van het chassis geplaatst en een uitsnede gemaakt uit een ‘birdseye’ zicht op een Porsche. Al met al mooi gedaan, check het gehele filmpje hieronder.