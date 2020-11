Porsche en Puma komen met super exclusieve schoenen - Apparata

Alleen als je er echt snel bij bent kun je deze Porsche Puma sneakers in handen krijgen. Het werkt als volgt.

Hoe vet is het om schoenen te hebben van je favoriete automerk? Wel, als Porsche en Puma twee merken zijn die je aan het hart liggen dan moet je vooral doorlezen. Beide merken hebben de handen ineen geslagen om een bijzondere sneaker op de markt te brengen.

De schoen is geïnspireerd op acht generaties Porsche 911 Turbo. Eerder dit jaar lanceerde Porsche het voorlopige topmodel van de 911 (992). De samenwerking brengt acht sets van schoenen voort. Ze zijn ontworpen door Porsche Design en Puma. De sneakers hebben verwijzingen naar onder andere de 930 Turbo, de 964 Turbo en de 993 Turbo.

Om de schoenen in handen te krijgen moet je er snel bij zijn. Op de website van Porsche Design loopt een klok. Die klok zal, op het moment van schrijven, over een kleine vier dagen aflopen. Daarna verschijnt er voor 2,7 seconden een knop om de schoenen te kunnen kopen. Dat is een verwijzing naar de nieuwste Porsche 911 Turbo. Die sprint namelijk in 2,7 seconden naar 60 mph, oftewel 96 km/u.

Ben je de gelukkige, dan krijg je 15 minuten de tijd om je order compleet te maken. Een paar kost 150 dollar. Wellicht dat ze een verzamelaars item worden en later nog stijgen in waarde ook. Wie weet.