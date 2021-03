Porsche onthult peperdure carbon e-bikes - Apparata

Bestel deze Porsche carbon e-bikes meteen met je gloednieuwe Taycan Cross Turismo, als je toch bezig bent.

Als je vandaag Autoblog hebt gelezen heb je ook meegekregen dat Porsche de Taycan Cross Turismo heeft gepresenteerd. Op de foto’s was te zien hoe je fietsen achterop de elektrische auto kunt mee vervoeren. Dit waren niet willekeurig een setje fietsen, maar nieuwe producten die Porsche daadwerkelijk gaat verkopen. Zoals je van de Duitse autobouwer mag verwachten zijn ze niet bepaald goedkoop.

Het gaat om twee carbon e-bikes die elk hun eigen eigenschappen hebben. Het eerste model heet Sport en is, zoals de naam doet vermoeden, gericht op de sportieve gebruiker. Beide Porsche carbon e-bikes zijn uitgerust met een motor van Shimano, in het geval van de Sport is dat de EP8. Er zitten schijfremmen op de e-bikes en dankzij de koolstofvezel constructie weegt de fiets slechts zo’n 21 kg. Het prijskaartje is niet mals, namelijk bijna 9.000 euro!

Porsche carbon e-bikes

Het tweede model is de Cross. Dit model heeft een aantal overeenkomsten met de Sport. Zoals de schijfremmen en het merk motor. Het karakter van de e-bike is echter anders. Waar de Sport een elektronisch geregelde aandrijflijn heeft, moet je met de Cross e-bike mechanisch schakelen. Kosten: iets meer dan 7.000 euro.

Porsche heeft de fietsen ontwikkeld in samenwerking met de Duitse fietsenfabrikant Rotwild. De Porsche carbon e-bikes komen in drie verschillende maten op de markt en zijn vanaf de lente verkrijgbaar.