Porsche Taycan komt met Apple Music

De Porsche Taycan is de eerste auto die Apple Music geïntegreerd heeft in het infotainmentsysteem.

Koop je een nieuwe Porsche Taycan en heb je nog geen abonnement op Apple Music, dan heb je er meteen een cadeautje bij. De Duitse autofabrikant is namelijk een partnerschap aangegaan met Apple. Iedereen die een nieuwe Porsche Taycan koopt krijgt drie jaar toegang tot streaming via Apple Music.

Die samenwerking is niet toevallig. De Taycan is namelijk de eerste auto ter wereld die Apple Music volledig heeft geïntegreerd in het infotainmentsysteem. Dat betekent dat je zonder tussenkomst van een iPhone direct gebruik kunt maken van Apple Music. De bediening verloopt via het touchscreen in de elektrische auto.

Het partnerschap tussen Porsche en Apple brengt nog een aantal extra’s met zich mee. Zo is de Porsche Voice Assistant in de auto compatibel om albums, afspeellijsten en radiostations te selecteren via Apple Music. Ook kun je een eigen radiostation samenstellen en krijgen Porsches exclusieve afspeellijsten met Apple Music. Daarnaast komen nieuwe en bestaande Porsche-eigenaren in aanmerking voor een gratis abonnement op Apple Music voor een periode van maximaal zes maanden.

Naast de integratie van Apple Music kun je natuurlijk ook gewoon Apple CarPlay gebruiken in de auto wanneer je de iPhone koppelt. De nieuwe Porsche Taycan komt in september op markt.