Portemonnee Huawei geeft niks om Google-blokkade

Huawei is een tot de dood veroordeelde smartphone-maker toch? Onjuist, het Chinese bedrijf boekt een record omzet.

Nadat de Amerikaanse overheid een stokje voor Huawei’s succes stak, dachten we allemaal dat het afgelopen was met het merk. Toch bleek 2019 een goed jaar voor de smartphone-maker te zijn. En 2020 is niet anders. Sterker nog, Huawei blijft door een flinke stijging in omzet alleen maar groeien.

Huawei vult de portemonnee flink

In een blogpost kondigt Huawei een omzet van 451,7 miljard Chinese yuan aan in de eerste helft van 2020. Dat is omgerekend 56,8 miljard euro. Daarmee waren de eerste twee kwartalen van dit jaar goed voor een omzetstijging van 13,1% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van Huawei is verdeeld in 3 stukken; als provider en onderneming haalde Huawei 43% van de omzet binnen. Meer dan de helft van de omzet werd dus met andere woorden verdiend door de consumentendivisie van het bedrijf. Het miljardenbedrijf verdient dus nog steeds bakken met geld.

En dat ondanks twee grote tegenwerkende krachten. Enerzijds is Huawei hun voordeel tegenover andere Android smartphones volledig kwijt nadat Google services niet meer op de toestellen beschikbaar is. Dat leek een grote dip voor Huawei te veroorzaken. Daarnaast hadden we begin dit jaar een kleine aanvaring met een virusje genaamd COVID-19.

Waar komt de omzet vandaan?

Maar we weten niet zeker waar de bakken met geld vandaan komen. Huawei was een tijdje op weg om de grootste smartphone-fabrikant ter wereld te worden. Dat ging niet helemaal zoals gepland en ondertussen vragen we ons af hoezeer het Chinese merk buiten de eigen landsgrenzen nog relevant is. Vermoedelijk komt het gros van de omzet namelijk uit China zelf. Niet dat daar iets mis mee is; Apple zal ook voor een groot deel afhankelijk zijn van de Amerikaanse consument.

Hoe dan ook, ondanks een ogenschijnlijk turbulente tijd heeft Huawei een gigantische omzet geboekt.

