Positieve Bitcoin ook op CES 2020

Live koersen laten stijging in dubbele cijfers zien.





Op de CES 2020 zien we allerlei innovaties voorbij komen. Naast aparte gadgets zien we dit jaar ook crypto-noviteiten voorbij komen. Dat komt goed uit, want de Bitcoin is positief en de live koersen laten stijgingen in dubbele cijfers zien.

Watch Skin Blockchain

Met Watch Skin Blockchain maakt de het eerste virtuele horloge haar debuut op de CES 2020. Met de app van dit bedrijf kan je horloges van top merken ontwikkelen. Zo kun je de ontwerpen van diverse topmerken ontwerpen, aanpassen en bijvoorbeeld stijlelementen van het ene horloge op het andere toepassen.

Het bijzondere is dat je dit horloge nooit zal dragen, want alle ontwerpen zijn (met officiƫle licentie) virtueel en worden op de Blockchain geregistreerd als jouw eigendom. Daarmee kun je jouw ontwerp dus ook verkopen aan andere digitale ontwerpers. Staat misschien wel leuk bij een virtueel jurkje. De ontwikkelaar legt het in dit filmpje uit.

Bitcoin positief, altcoins stijgen soms met dubbele cijfers

Vrijdag zagen we al dat de Bitcoin en de Altcoins positief aan het nieuwe jaar begonnen en ook vandaag is de stemming op de beurzen goed. De Bitcoin haalt een mooi rendement en de live koersen, die ik vandaag om 18.40 uur vastlegde, laten zelfs een rendement in dubbele cijfers voor andere belangrijke cryptomunten zien.