PowerUp: smartphone bestuurd papieren vliegtuigje

PowerUp 4.0 – verandert een papieren vliegtuigje in een met je smartphone afstandsbestuurbaar toestel.

Vond je het in de tijd dat je nog een puistige puber was ook zo leuk om papieren vliegtuigjes door de klas te gooien? Tijd om je game next level te brengen en het luchtruim van je kantoor of werkplaats wreed te teisteren met de PowerUp 4.0.

PowerUp 4.0 papieren vliegtuigje

Het klinkt als het ei van Columbus. Neem een papieren vliegtuigje en bouw er een motortje aan. Schrijver dezes heeft dat ooit zelf geprobeerd maar echt eenvoudig is het niet, vooral omdat je het vliegtuigje niet kan besturen. Het team achter de PowerUp 4.0 is het dan toch gelukt, met remote control.

Wel met het standaard ontwerp papieren vliegtuigje natuurlijk, dat is geoptimaliseerd voor het motortje met propeller. De balans van het papieren vliegtuigje verandert als er een motortje aanzit en bovendien moet het ook makkelijker te besturen zijn. Met de standaard raketachtige vorm kom je er dus niet.

Door de mobiele en flexibele vorm van de PowerUp, kan je zelf onbeperkt experimenteren met andere vormen van je vliegtuigje. Was piloot worden altijd al je hartenwens? Dan kan je met je kleine luchtmacht in aanbouw je helemaal uitleven.

Mogelijkheden met de PowerUp 4.0

Heb je het vliegtuigje eenmaal gevouwen (en dat moet natuurlijk nauwkeurig), dan kan je het motortje erop plaatsen en het met je smartphone besturen. De set is vrij robuust en bestaat uit een motortje, een skelet en twee propellers.

Voordeliger versie zonder remote control

Woon je in de Verenigde Staten? Dan kan je ze voordelig bestellen op de site van de fabrikant PowerUpToys. Voor ons Nederlanders is het apparaatje verkrijgbaar op onder meer Amazon voor rond de € 80. Ben je tevreden met een eenvoudige versie zonder besturing met een smartphone? Dan kun je daar ook de PowerUp 2.0 bestellen voor rond de € 30 inclusief €8 verzendkosten.