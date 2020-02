Praktijk: camera en batterij Samsung Galaxy S20 Ultra vallen tegen

Eerste resultaten zijn minder goed dan verwacht.





Inmiddels zijn de eerste exemplaren van de Samsung Galaxy S20-serie beschikbaar. Cnet-journaliste Jessica Dolcourt nam de meest uitgebreide versie, de Samsung Galaxy S20 Ultra mee naar een natuurgebied om de camera’s en de batterij te testen. De resultaten vielen tegen.

100x zoom Samsung Galaxy S20 Ultra vooral show

De uitgebreide camera-opties met 108 MP hoofdcamera en 100x zoomfunctie schieten natuurlijk in het oog. In de praktijk blijken deze opties minder praktisch dan vooraf wellicht gedacht.

Zo bleek dat de 108 MP-camera in standaard-instellingen vooral gebruikt wordt om pixels te bundelen. Kort uitgelegd maak je hiermee foto’s met een (in dit geval) 12 MP-camera die geoptimaliseerd zijn door de clustering van pixels uit de hoofdcamera. Je zal dus apart in moeten stellen dat je ook echt de 108 MP-capaciteit wilt gebruiken.

Daarbij blijkt dat de 108 MP-functie vooral goed werkt als je niet te veel close-up wilt fotograferen. Het blijkt dat de 108 MP-functie met maximale zoom vooral waarde heeft als je zaken wilt fotograferen terwijl je, bijvoorbeeld door de omgeving, niet dicht genoeg bij het object kunt komen. De journaliste deelde deze serie foto’s om het verschil tussen de verschillende zoom-instellingen duidelijk te maken.

Ook de effecten van het fotograferen van personen met de verschillende zoom-instellingen bracht ze in kaart. (tekst gaat verder na de foto’s)

Op de foto met vogels zie je het al een beetje, maar wanneer je inzoomt op de foto van de man in de kajak die met 100X zoom genomen is zie je dat de pixels duidelijk zichtbaar zijn.

Ze stelt dan ook dat de foto’s op maximale capaciteit niet goed genoeg zijn om in te lijsten, maar dat het beter is dan niets.

Bovendien stelt ze dat in veel gevallen een veel lagere zoom- en pixelinstelling ook voldoende is om goede foto’s te maken. Verder valt op dat de camera bij 100x zoom te instabiel is om scherp vanuit de hand te fotograferen. Zij raadt aan een statief te gebruiken.

Ook valt op dat de fotokwaliteit soms beter is bij lagere zoom-instellingen dan bij maximale zoom.

Wat ons betreft al met al een magere conclusie voor een toestel van ruim EUR 1.400,-.

Extreem verbruik batterijvermogen

In aanloop naar de onthulling van de Samsung Galaxy S20 Ultra was er veel te doen over de verversingsratio van 120 Hz. De vraag was of de batterij, met capaciteit van 5.000 mAz voldoende was om het toestel gaande te houden. Samsung leek al iets te vermoeden toen zij de optie bekend maakte om vrijwillig terug te schakelen naar 60 Hz. Het blijkt nu dat het niet de bedoeling is om regelmatig te wisselen. De instellingen zijn dermate verborgen dat Samsung je richting een eenmalige keuze dirigeert en verwacht dat je daarmee blijft werken.

Wanneer je de 120 Hz-instelling op het allermooiste scherm gebruikt, zoals de journaliste een fikse fotoreportage wilt maken en daarnaast andere apps, zoals Google Maps uitvoerig gebruikt is de batterij inderdaad onvoldoende om je 24 uur van dienst te zijn. Tijdens de test bleek dat de volledig opgeladen batterij in 9 uur terug viel naar 12%. Aangezien ze geen 5G-netwerk kon bereiken is deze leegloop gebaseerd op 4G-verbinding. (tekst gaat verder na de foto).

So turns out you CAN run down a 5,000mAh battery pretty low in 9 hours. It's easy! 💯 at 8:30am + 3 hours driving navigation, + nonstop photo and video + 120Hz screen refresh rate – 5G (4G only for me) #GalaxyS20Ultra pic.twitter.com/7BuBk3RnVW — Jessica Dolcourt (@jdolcourt) February 23, 2020

Zonder heel specifiek te worden geeft de journaliste aan dat de toegevoegde waarde van 120 Hz voor haar niet opweegt tegen het snelle leeglopen van de batterij.

Al met al concludeert zij dus dat juist de extra’s die het toestel zo duur maken in de praktijk niet of nauwelijks opwegen tegen de nadelen. Er zullen ongetwijfeld meer testen volgen, dus we zijn benieuwd naar andere bevindingen, al laten ook eerdere testen zien dat er voor de extra’s een hoge (en misschien wel te hoge) prijs betaald moet worden.

Bron: Cnet.com

Foto: Samsung.nl