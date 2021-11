Praktisch onmogelijk om je kapotte iPhone 13 scherm te laten maken

Door een nieuwe techniek is het bijna onmogelijk om je kapotte scherm van je iPhone 13 nog te laten maken.

De iPhone 13 is een prachtig ontworpen smartphone. Het apparaat laten vallen helpt natuurlijk niet. Een barst of een compleet kapot scherm is natuurlijk verschrikkelijk. Ook omdat het prijskaartje van het apparaat niet gering is. Het wordt echter nog moeilijker om het scherm te laten maken.

Kapotte scherm iPhone 13 maken

Kijk, als je nog garantie hebt dan ga je naar een Apple Store. Maar als het niet onder de garantie valt, of de garantie is verlopen dan ga je toch sneller naar een ander reparatiebedrijf. Dat zou weleens vervelend kunnen uitpakken, dit meldt de site iFixit. Het laten vervangen van je scherm door een andere partij dan Apple, is vrijwel onmogelijk geworden. Dit omdat Face ID daarna niet meer werkt. En veel mensen zweren bij die functie.

Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de reparatie-industrie. Heel veel reparaties betreffen het gevoelige scherm. Als dit wegvalt, dan hebben ze aanzienlijk minder werk.

Reden

Het komt door een nieuwe chip. Deze zorgt voor een unieke koppeling tussen het toestel en het serienummer van het scherm. En ja, als dat scherm er niet meer is dan is er een probleem. Want dan klopt de koppeling niet meer, en werkt Face ID niet meer. Tuurlijk, dit kan gemaakt worden. Maar dan wel bij Apple of een geautoriseerde partner. Die zijn vrijwel altijd heel prijzig. Volgens iFixit is de maatregel ‘ongekend’.

Dit omdat een dergelijke reparatie niet zo moeilijk is, maar Apple maakt het toch onmogelijk. Het bedrijf heeft een minicontroller- chip aangebracht onder het scherm. Geautoriseerde Apple Services Providers kunnen het dus nog maken, omdat zij wel beschikken over speciale Apple software. Er is wel een ‘workaround’, daarbij moet de chip van het originele scherm afgehaald worden en worden geplaatst op het nieuwe scherm. Dat kan, maar het maakt de reparatie veel duurder.