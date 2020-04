Premium videodienst van Google tijdelijk gratis

Gedurende de corona-periode zit je goed met Google Meet.

Het aantal beschikbare videobeldiensten is niet op één hand te tellen. Je hebt natuurlijk Skype en de laatste maanden heb je Zoom natuurlijk ook voorbij zien komen. Google geef je via Gmail toegang tot een videobelfunctie van Hangouts, maar dan heb je ook nog Meet. De losstaande premium videobeldienst van Google.

Premium, want je moet dokken om gebruik te kunnen maken van Google Meet. Vermoedelijk door COVID-19 heeft het Amerikaanse bedrijf besloten een gratis variant van Meet te lanceren. Tot en met oktober zal het mogelijk zijn om onbeperkt gratis te bellen met de dienst. Normaal is er een limiet van 60 minuten voor het voeren van een gesprek.

Er kunnen tot 100 personen deelnemen aan een videogesprek. De betaalde versie van Meet kent een limiet van maar liefst 250 personen. Google Meet is in je browser te gebruiken, maar ook te vinden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Volgens Google is Meet zeer veilig in gebruik. De toepassing voldoet aan diverse veiligheidscertificaten en er wordt geen informatie doorgestuurd naar derde partijen. Nu hebben we het wel over Google. Één van de grootste techbedrijven ter wereld die koning zijn in het verzamelen van data.