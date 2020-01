Presenteert Samsung de Samsung Galaxy Bloom? [renders]

Hopelijk maakt Unpacked 2020 ook een einde aan de naamsverwarringen.





Nadat Samsung eerst al verwarring zaaide om de naam ‘Samsung Galaxy S11’ te vervangen door de Samsung Galaxy S20-serie gaat men nu weer een stap verder. Waar voor de nieuwste opvouwbare smartphone lange tijd de naam Samsung Galaxy Z Flip werd gebruikt duikt nu ineens de naam Samsung Galaxy Bloom op voor dit toestel. Alsof dat nog niet genoeg is houden anderen er rekening mee dat de Samsung Galaxy Bloom Z flip apparaat toestand stiekem hetzelfde toestel is dat eerder als Samsung Galaxy Fold 2 werd gepresenteerd. Wie het weet mag het zeggen…

In ieder geval liggen de specificaties van het toestel inmiddels op straat. Het gaat om een toestel met vouwbaar 6,7 inch OLED beeldscherm in 22:9 verhouding in FHD+ (2636 x 1080) resolutie. Aan de binnenkant is plaats voor een zogenoemde ‘punch hole’ uitsparing voor de camera en aan de buitenkant is een klein OLED scherm ingebouwd waarop je de datum en tijd kunt lezen als het toestel is ingeklapt.

Opmerkelijk is dat men voor het beeldscherm gebruik heeft gemaakt van ultradun buigzaam glas in plaats van het plastic dat we bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy Fold zagen.

Met 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslagcapaciteit en de Snapdragon 855 processor valt op dat men niet de meest uitgebreide technische specificaties gekozen heeft. Ook opvallend is dit toestel geen 5G-support zal bieden.

Ook de camera’s zijn met een dual camera (12 MP hoofdcamera en 12 MP groothoeklens) in de buitenkant en 10 MP selfiecamera in het punch hole niet overdreven.

Wie echter op basis van de specificaties een midranger of budget vouwbare smartphone verwacht komt bedrogen uit. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar men verwacht in Amerika een prijs van zo’n $ 1.400,-.

We zijn benieuwd wat we kunnen verwachten op Unpacked 2020.

Bron render en specs: Winfuture