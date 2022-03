Prijs en beschikbaarheid iPhone 13 in het groen

De iPhone 13 is binnenkort in het groen verkrijgbaar. Meer info over de prijs en beschikbaarheid hier!

Het grote nieuws van de Apple keynote van afgelopen dinsdag was de iPhone SE. Maar er was nog meer iPhone nieuws! Minder belangrijk, maar toch noemenswaardig als je misschien een iPhone 13 overweegt.

De in het najaar van 2021 gepresenteerde smartphone is in een nieuwe kleur voorgesteld. Het toestel was al reeds verkrijgbaar in de kleuren roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en product Red. Daar is nu de nieuwe kleur groen bijgekomen in het geval van de iPhone 13. Het is nu al mogelijk om een bestelling te plaatsen voor de nieuwe iPhone via de website van Apple.

Een iPhone 13 bestellen via de website van Apple betekent de volgende dag ophalen in de Apple Store. Of je wacht een paar dagen en de telefoon krijg je thuisbezorgd. Met deze nieuwe kleur is dat wat anders. De iPhone 13 in het groen is pas vanaf aanstaande vrijdag 11 maart te bestellen.

Het goede nieuws is dat de prijs gelijk is gebleven. De iPhone 13 in de nieuwe kleur is er vanaf 909 euro met 128 GB opslag. De variant met 256 GB opslag kost 1.029 euro. Voor het topmodel met 512 GB moet je 1.259 euro opbrengen.