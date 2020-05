Prijs en naam premium Apple koptelefoon uitgelekt

Dit kunnen we mogelijk verwachten van de nieuwe premium koptelefoon van Apple.

Apple heeft goede successen geboekt met de AirPods. Later kwamen daar ook de AirPods Pro. Dit is niet de enige ambitie van de Amerikaanse techgigant op het gebied van audioproducten. Het bedrijf uit Cupertino werkt aan een premium koptelefoon en Apple gaat deze naast de AirPods verkopen.

Over die koptelefoon was nog niet zo heel veel bekend. Via Twitter heeft Jon Prosser het één en ander bekendgemaakt. Prosser staat bekend om zijn voortijdige kennis als het gaat om nieuwe tech producten. De informatie die hij deelt zou je dus voor waarheid aan kunnen nemen. De informatie heeft betrekking op de premium Apple koptelefoon.

Volgens Prosser krijgt dit product de naam AirPods Studio. Daarmee zou Apple een serie aan producten willen maken met de AirPods-benaming. Niet zo vreemd, want het merk heeft inmiddels een reputatie opgebouwd. Voor de klanten klinkt AirPods bekend in de oren. Een slimme marketingzet, mocht de informatie kloppen.

Verder is het volgens Prosser zo dat de premium koptelefoon van Apple 349 dollar gaat kosten. Voor ons Nederlanders betekent dit meestal een prijs van 349, 359 of 369 euro. Als laatste bericht de man dat het product de codenaam B515 met zich draagt. De verwachting is dat Apple de AirPods Studio tijdens de WWDC 2020 gaat onthullen. Dat event is in juni.