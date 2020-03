Prijs en releasedatum PlayStation 5 online

Lanceerdatum bevestigd, maar ons spaarvarken huilt dikke tranen





We zijn na het vrijgeven van de specificaties van de PlayStation 5 natuurlijk druk op zoek naar elk detail wat er te vinden is. De prijs en releasedatum zijn daarbij de belangrijkste gegevens.

De Deense retailer Foetex haalde vandaag de wereldpers door de PlayStation 5 op haar website aan te bieden in de voorverkoop. Omdat ik niet uitsluit dat de pagina door alle aandacht offline gaat (of gehaald wordt) heb ik naast de link ook maar even een screenshot gemaakt. Deze zie je hierna.

Als we de pagina goed lezen zien we dat de voorverkoop geopend is en dat men verwacht de PlayStation 5 vanaf 1 december 2020 te kunnen leveren. Dit ligt in lijn met de eerdere officiƫle communicatie, waarbij men uitgaat van beschikbaarheid rond de feestdagen.

De schrik zit em echter in de prijs. 6.989 Deense Kronen is namelijk omgerekend EUR 936,03. Dit is fors hoger dan het prijskaartje aanvankelijk was ingeschat. Sterker nog, deze prijs zal voor veel gamers wellicht de aanleiding zijn om de console links te liggen.

Er wordt dan ook gesuggereerd dat deze pagina ter voorbereiding is gemaakt en per ongeluk online staat. Op zich geen gekke gedachte, maar als test heb ik het bestelproces doorlopen tot de stap waar ik af moest rekenen en dat werkte gewoon.

We zijn dus zeer benieuwd en houden ons hart vast.