Prijsstijging PlayStation 5 en Xbox Series X games is logisch

Alle grote games voor de PlayStation 5 en Xbox Series X worden flink duurder, aldus een insider. Maar zo gek is dat helemaal niet.

Eerder vandaag werd bekend dat basketbal-game NBA 2K21 de stevige prijs van €69,99 zal krijgen. We speculeerden toen al dat deze verandering misschien wel over de gehele industrie uitgerold wordt. Daar lijkt het nu inderdaad op. Een analist vertelt tegen GamesIndustry.biz dat we ons moeten voorbereiden op veel duurdere next-gen games.

‘Uitgevers overwegen de next-gen prijzen omhoog te gooien’

Yoshio Osaki, data-analist en CEO van IDG, stelt op basis van bronnen binnen alle grote gamebedrijven in het interview dat we alvast moeten gaan sparen voor next-gen games. Spellen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X worden een stuk duurder dan nu. Momenteel zijn grote triple-A titels doorgaans €59,99. Deze tendens werd geïntroduceerd met de lancering van de vorige generatie consoles. Dat wordt – in elk geval voor sommige franchises – €69,99.

De analist stelt: “We werken met alle grote game uitgevers en onze bronnen stellen dat uitgevers erover nadenken om de next-gen prijzen voor bepaalde franchises omhoog te gooien.”

Alles wordt duurder, behalve games

Volgens Osaki is dat daarentegen helemaal niet zo gek. Alles zou namelijk duurder worden. De productiekosten zouden met 200 tot zelfs 300% gestegen zijn voor de volgende generatie consoles, zo schrijft GamesBiz. Tegelijkertijd zijn bioscoopkaartjes 39% duurder geworden. Netflix kost ondertussen ook steeds meer. En dat terwijl de prijzen van games al bijna 15 jaar hetzelfde zijn gebleven.

Osaki benadrukt dat het verschilt per franchise, ontwikkelaar, genre en meer wat de productiekosten en uiteindelijke prijs zullen zijn. Wel kun je ervan uitgaan dat grote franchises dus straks ongeveer 17% meer voor hun PlayStation 5 en Xbox Series X games gaan vragen. Ben je iemand die jaarlijks een Call of Duty, FIFA of NBA koopt, dan kun je alvast een tientje extra aan de kant leggen.

