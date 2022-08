De console is nog steeds niet goed leverbaar. Toch komt er een prijsverhoging voor de PlayStation 5.

Sony lanceerde de PlayStation 5 in november 2020. Er kwamen twee edities. Met een disk en zonder disk. Met die laatste kun je games enkel en alleen digitaal downloaden en spelen.

De PS5 zonder disc was met 400 euro de goedkoopste van de twee. De versie met disk had een meerprijs van honderd euro en kostte 500 euro. Voor bijna twee jaar heeft Sony deze prijzen gehanteerd.

Er is in de tussentijd een hoop veranderd. De console is nog steeds moeilijk leverbaar, maar de productiematerialen zijn nog schaarser en duurder geworden. Daardoor voelt Sony zich genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren.

De PlayStation 5 prijsverhoging heeft als gevolg dat je vijf tientjes meer moet gaan betalen. De versie met disc kost je 550 euro en de versie zonder 450 euro. Omdat de console nog zo lastig verkrijgbaar is hoef je de komende periode niet op korting te rekenen vanuit retailers.

Een zure appel voor gamers die al een tijdlang een PS5 willen kopen. De opdracht is niet minder moeilijk geworden, maar wel duurder. De prijsverhoging raakt gamers over de hele wereld, want in alle regio’s is de console prijziger geworden.