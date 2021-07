Prijsvoorspelling Bitcoin ziet er niet goed uit! - Apparata

De prijsvoorspelling voor de ‘absolute’ bodem voor Bitcoin ziet er niet goed uit. Lees hier hoe laag die is.

De koers van Bitcoin is op dit moment niet super. Ook de andere crypto’s zitten in een neergaande spiraal. Althans, dat zeggen veel analisten en bekende investeerders. Een van de bekende investeerders is Scott Minerd. Hij heeft een voorspelling gedaan, over waar de prijs van Bitcoin zal zijn op de korte termijn. Deze voorspelling is (nog) lager dan zijn eerdere ‘echte bodem’ prijsvoorspelling.

Prijsvoorspelling Bitcoin

Minerd is de Chief Investment Officer (CIO) van Guggenheim Partners. De beste man is ook de voorzitter van Guggenheim Investments, de wereldwijde vermogensbeheerdivisie van Guggenheim Partners, met een totaal beheerd vermogen van ongeveer $270 miljard. Geen kleine jongen dus en hij weet blijkbaar hoe je moet investeren in onder andere crypto’s.

Hij keerde vorige week terug met een nieuwe bearish voorspelling voor Bitcoin. Minerd voorspelde vorige maand al dat de “echte bodem” van Bitcoin $15K zou zijn, op basis van de technische gegevens. Hij verdisconteerde destijds het prijsniveau van $10K en noemde dat niveau ‘een beetje extreem’. Maar hier komt hij op terug, het is blijkbaar toch niet zo extreem zoals hij eerder zelf geloofde. Hij denkt dat het toch echt wel een reële optie is dat dit prijsniveau gehaald kan worden.

In een interview met CNBC Friday gaf Minerd echter aan dat het $10K-niveau nu mogelijk is. “Als we kijken naar de geschiedenis van crypto en kijken naar waar we zijn”, zei hij: ‘Ik geloof echt dat dit waarschijnlijk een crash is. En, weet je, een crash zou betekenen dat we 70-80% zouden zijn gedaald, wat, laten we zeggen, tussen $10.000 en $15.000 is.’

Verkopen of vasthouden

De Guggenheim CIO vervolgde tijdens het interview dat hij geen haast heeft om Bitcoin te kopen en geen reden ziet om het nu te bezitten. Als je een speculant gaat worden, speculeer dan dat het lager gaat aldus Minerd.

Oké, het is duidelijk dat hij op de korte termijn een lagere koers voor Bitcoin ziet. Maar hoe zit het met de lange termijn? Terwijl Minerd op korte termijn voortdurend crashes en verdere uitverkoop voor Bitcoin voorziet, heeft hij zijn BTC-prijsvoorspelling voor de lange termijn van $400.000- $600.000 gehandhaafd.