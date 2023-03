Primeur: nieuwe recyclemachine van Textiles2Textiles

De fashionindustrie is de op één na vervuilendste industrie die er is. Elk jaar worden er honderd miljard nieuwe kledingstukken geproduceerd. Van deze gemaakte kleding wordt meer dan de helft binnen een jaar afgedankt. Het massale en razendsnelle produceren van kleding die vervolgens kort wordt gebruikt leidt tot CO2-uitstoot, een soep aan plastic en vervuiling van grond en water.

Het Zaanse bedrijf uit Wormerveer Textiles2Textiles – afgekort T2 – heeft een recycleprimeur te pakken. Deze machine kan stof kundig in stukken scheuren, ontritsen en ontknopen. Lees hier meer over de verwerking van kleding met behulp van de Trimclean-machine.

Meer over de vervuilende kledingindustrie

In Nederland kopen we jaarlijks gemiddeld rond de 50 nieuwe kledingstukken per persoon. Gewassen moeten worden verbouwd en stallen moeten worden verwarmd. Voor de productie van kledingstoffen is veel energie nodig. Bij verbranding van de energie komt CO₂ vrij. Deze broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde wordt opgewarmd en het klimaat veranderd.

Als de hoeveelheid CO2-uitstoot op hetzelfde tempo doorgaat, zal de aarde steeds meer opwarmen. Voor dieren en planten betekent dit dat het leefgebied veranderd, zij zullen uitsterven of moeten vertrekken naar een ander gebied. Ook voor ons als mens zijn de gevolgen merkbaar. Er komen meer sortbuiten, zwaardere stormen of langere perioden van droogte en hitte.

Wie zijn Textiles2Textiles?

De in Noord-Holland gevestigde T2T focust zich op het hergebruiken van textiel in de meest ultieme vorm. Het ideale doel is om elke vezel in een kledingstuk optimaal te benutten. De nieuwe Trimclean past uitstekend bij de doelstelling van deze onderneming. De ambities van het bedrijf zijn op wereldschaal. Onder andere Wieland Textiles, Retail Experts en de gemeente van Zaanstad zijn de aandeelhouders en vormen samen het dagelijks bestuur.

Hoe werkt de Trimclean?

Naast duurzame apps, duurzaam textiel en biologisch – en vegan kleding, weet T2T de eerste Trimclean te onwikkelen. Hoe het werkt? De ‘oude’ kleding wordt eerst door de wasstraat gehaald. De Trimclean weet oude kleding te sorteren op kleur en in kleine stukjes stof te snijden. Vervolgens wordt alles wat niet in de originele stof hoort – zoals ritsen, knopen en merklabels – verwijderd.

Normaal werden deze ritsen, knopen en labels altijd met de hand weggeknipt. Achter de schermen is er bijna 3 jaar gewerkt aan de TrimClean. De machine in Wormerveer is de enige machine wereldwijd die dit kan: een echte primeur dus!

Betekent dit dat alle kleding recyclebaar is?

Helaas blijft kleding voor het grotendeel niet-recyclebaar, ook niet met de komst van de Trimclean. De installatie weet elke soort stof in behandeling te nemen. Toch is het niet mogelijk voor elk kledingstuk. Helemaal perfect is de Trimclean dus nog niet te noemen. Wel laat de pilot zien dat het mogelijk is om elk stukje stof te recyclen.