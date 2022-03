Prins zegt: ‘Bitcoin is vrijheid, moeten het geld van de staat wegnemen’

Echte prinsen hebben ook een mening. En deze prins zegt dat Bitcoin een vorm van vrijheid is.

Prins Philip van Servië en Joegoslavië zegt dat Bitcoin vrijheid is. Opmerkend dat “we het geld van de staat moeten afnemen”. De prins vervolgde: “We moeten weer hard geld hebben. We hebben geld van goede kwaliteit nodig, dat niet onderhevig is aan inflatie.”

Prins Philip van Servië fan van Bitcoin

Prins Philip sprak onlangs over Bitcoin op een Servische tv-show gehost door Ivan Ivanović. De prins, lid van het Huis Karađorđević, is de tweede zoon van de laatste kroonprins van het voormalige Koninkrijk Joegoslavië. Hij is de twee-eiige tweeling van prins Alexander en de tweede in lijn van de troon na prins Peter.

Deze prins werkt ook echt, geloof het of niet. Hij werkt momenteel samen met een wereldwijde vermogensbeheerder in Londen, volgens de website van de koninklijke familie van Servië. Wellicht komt daar de interesse vandaan in crypto’s. “Ik werk in de financiële wereld”, bevestigde hij in het tv-programma. “Ik werk in vermogensbeheer bij een internationale financieringsmaatschappij. Het hoofdkantoor staat in New York, maar heeft een groot kantoor in Londen. Ik ben een analist. Ik hou ervan om de wereld te analyseren.”

Bitcoin, geen crypto

Vervolgens werd hem gevraagd naar crypto. Benadrukkend dat zijn advies “zeker gratis is”, begon hij met “crypto”, maar corrigeerde zichzelf snel om “Bitcoin” te zeggen. Prins Philip zei: “Geen crypto maar Bitcoin. Het gaat alleen om Bitcoin.” Hij ging verder: Bitcoin is vrijheid, en dit is iets wat ik voor iedereen wil. Hij beschreef: “Dit is iets dat iedereen moet leren. Ze zullen langzaam leren. Sommige mensen zullen het niet willen leren omdat ze het niet gewend zijn. Ze willen het systeem waar ze het goed in doen beschermen.”