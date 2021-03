Printer sloopt niet langer Windows 10 na update - Apparata

Microsoft heeft een update uitgebracht voor Windows 10 zodat je printer niet langer je computer crasht.

Het was even een paar dagen wachten, maar eindelijk is de zeer belangrijke update voor Windows 10 hier. Windows 10 had te maken met een zeer vreemde bug, waarbij je printer er voor kon zorgen dat je computer ging crashen.

De update is officieel op 15 maart uitgebracht en het gaat hier om versie KB5001567 (OS 19041.868 en 19042.868). Naast een paar kleine andere zaken is de olifant in de kamer van deze update het printer issue. Microsoft omschrijft het zo. De update lost het probleem op dat je een mogelijk blue screen zou krijgen wanneer je probeert te printen aan de hand van bepaalde applicaties.

Oftewel, na het installeren van deze Windows 10 update kun je weer naar hartelust de printer gebruiken. Je hoeft niet langer bang te zijn dat de computer opeens gaat vastlopen en dat je werk verloren gaat in het proces.

Helemaal verloren waren Windows 10-gebruikers niet voordat Microsof met deze update kwam. Er was namelijk een workaround die gebruikt kon worden om te voorkomen dat je te maken zou krijgen met de bug. De workaround was echter niet heel prettig, want je moest handmatig de laatste Windows 10 update deïnstalleren en teruggaan naar de vorige versie.