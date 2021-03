Printer sloopt Windows 10 na verplichte update (workaround) - Apparata

De meest recente automatische update voor Windows 10 maakt het dat een printer je PC kan laten crashen. Check hier de workaround.

Het gaat weer eens mis met een update voor Windows 10, nu een printer je PC kan slopen. Gebruikers melden het gevreesde ‘blue screen of death’ als ze iets proberen te printen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor een systeem. Het vervelendste? De bug is geïntroduceerd door een automatische beveiligingsupdate.

Dat meldt WindowsLatest op basis van meldingen van getroffenen. Het is niet bekend hoeveel gebruikers slachtoffer zijn van deze nare bug. Aangezien het een automatische beveiligingsupdate is (die Microsoft naar eigen inzicht geforceerd installeert) lijken heel veel Windows 10-PC’s getroffen te zijn.

Microsoft is zich in elk geval bewust van de problemen en zoekt actief naar een oplossing. Tot die tijd zijn er een aantal parameters die het gelinkte medium meldt. Zo zou je – als je de Windows 10 update KB5000802 binnen hebt – weg moeten blijven van een Kyocera-, Ricoh-, of Zebra-printer. Printen via Notepad, Office en ‘andere apps’ zouden het probleem versterken.

Het lijkt erop alsof er maar één workaround is voor het probleem. De update terugdraaien lijkt de enige tijdelijke oplossing. Dit doe je door in de Instellingen onder Bijwerken en Beveiliging (kopje Windows Update) de Geschiedenis van update weergeven te bezoeken en update KB5000802 ongedaan te maken.

