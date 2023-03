Privacy en Ring deurbel: hoe zit dat?

Ring biedt verschillende producten om je woning veiliger te maken. Dit merk is onderdeel van Amazon. Eén van de meest bekende producten in het assortiment is de Ring Video Deurbel. Met deze moderne deurbel kijk je waar je ook bent naar wat er gebeurt aan jouw voordeur. Maar hoe zit dat eigenlijk met de privacy? Wat is wel en niet toegestaan om in beeld te brengen? Je leest het in dit artikel.

Waarom is een Ring deurbel handig?

Met een deurbel van Ring kun je eenvoudig via de bijbehorende app kijken wat er rondom je woning gebeurt als je bijvoorbeeld aan het werk bent of op vakantie. Je kunt gebruik maken van de volledige Ring-ervaring voor een bedrag van 10 euro per maand per adres.

De camera van de moderne deurbel gebeurt niet 24 uur per dag en 7 dagen per week. Alleen wanneer er beweging is voor de deurbel zal de camera aanschieten. Via de app is het daarnaast ook mogelijk om instellingen aan te passen. De batterij is uitneembaar en eenvoudig te vervangen.

Privacywaakhond waarschuwt!

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten dat deurbellen met ingebouwde camera niet zomaar overal opgehangen mogen worden. Zo mag je bijvoorbeeld geen beeld maken van de openbare weg of van je buren. Doe je dit wel? Dan is dat een ernstige privacy-inbreuk. In de gemeente Almere werden er gratis slimme deurbellen uitgedeeld aan inwoners. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt deze actie onacceptabel. Indien er meer toezicht nodig is via beeld, moet de gemeente meer camera’s ophangen in plaats van deurbellen met camera’s uit te delen.

Wat mag wel en niet?

Wanneer je je eigendommen wilt beschermen, is het verstandig te kiezen voor een manier die het minst inbreuk maakt op je eigen privacy en die van anderen. Deze regel klinkt een beetje onduidelijk en dat is het ook. Elke situatie is anders en daarom is het lastig in te schatten wat wel is toegestaan en wat niet. Om het minder vaag te maken hieronder wat voorbeelden wat wel en niet mag. Ook hierbij geldt dat er uitzonderingen zijn.