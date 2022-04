Privé duikboot voor jou en je vrienden is een Nederlandse uitvinding

Nog op zoek naar een alternatieve activiteit voor de zomervakantie? Nodig je vrienden uit in je privé duikboot en ga op avontuur.

Een privéjet of zelfs een privé helikopter kennen we inmiddels. Maar wist je dat ook een eigen privé duikboot kunt kopen? Dit soort diepzeemachines worden vooral ingezet voor professionele doeleinden. Echter is het nu ook mogelijk om toerist onder water te spelen aan boord van je eigen duikboot.

De U-Boat Worx is een kleine duikboot en bestaat voor een groot deel uit glas. Zo kunnen jij en je passagiers maximaal genieten van de onderwaterwereld. Zittende op luxe zetels kun je met in totaal 9 mensen aan boord op avontuur gaan. Het is mogelijk om tot 200 meter onder water te gaan. Dat is behoorlijk diep! De interieurruimte bedraagt 914 liter.

Deze privé duikboot is uitgerust met een elektrische aandrijflijn. Het accupakket is 62 kWh groot en de batterij gaat tot 18 uur mee op een volle lading. De privé duikboot heeft een gewicht van 11.000 kg.

Op de website van U-Boat is het mogelijk om aan te geven dat je interesse hebt. Een gaaf detail is dat het hier om een Nederlands bedrijf gaat, gevestigd in Breda. Onbekend is wat zo’n eigen duikboot moet kosten. Maar dat zal, net als een privéjet, geen goedkope aangelegenheid zijn.