Probeer meubels virtueel uit met Ikea Kreativ

Ikea Kreativ is ogenschijnlijk een ‘plaats meubel in woonkamer’-app maar heeft een hele bijzondere AI-functie.

Geen zin om het doolhof van een lokale Ikea te betreden? De meubelgigant komt met een nieuwe app waarmee je lekker vanuit thuis kan uitproberen of de nieuwe dettå betyder ïngenting goed staat in je woonkamer. De app mist daarentegen wel enkele functies van andere Ikea-apps, maar komt met een revolutionaire extra functie: gummen.

Ikea Kreativ

De testapp gebruikt kunstmatige intelligentie om op basis van foto’s in te schatten wat de indeling van een ruimte is, aldus Ikea. Vervolgens maakt Kreativ een 3D-replica van de ruimte waarin jij heer en meester bent. Dat wil zeggen dat je naar lieve lust meubels in een ruimte kunt ploppen om te kijken hoe het staat en of het past.

Maar er is meer. Want wat nou als je een nieuwe bank wilt, maar je oude bankstel staat nog in de woonkamer? Ikea Kreativ maakt het mogelijk om bestaande meubels te verwijderen uit de foto! Zo kun je een nieuw meubelstuk op de plek zetten waar eigenlijk iets anders staat.

Uiteraard wil Ikea ook geld verdienen en dat gaat extra gemakkelijk met de shopfunctie van de app. Wanneer je de ideal ruimte hebt ingericht met 3D-modellen, kun je alles linea recta in een virtueel winkelwagentje gooien, waarna je de meubels in het echt kunt gaan assembleren.

Er zijn ook andere Ikea-apps beschikbaar met vergelijkbare functies. Met de Place-app kun je bijvoorbeeld live, in augmented reality meubels uitproberen. Het voordeel van Kreativ is daarentegen de gumfunctie. Omdat het om een stilstaand beeld gaat, kan de app veel meer ‘magische’ meubeltrucjes uitvoeren.

Ikea Kreativ komt eerst naar de VS voor iOS en PC. Uiterlijk in 2023 is de applicatie ook voor Android beschikbaar in ‘aanvullende landen’, al is niet bekend of de Benelux daar onder zal vallen.