Probleem Windows 10 (X) met 2 verkenners

Gebruikers zijn de dupe, experts verbaasd.





Windows 10 heeft als nieuw paradepaardje de publiciteit nog niet mee. Naast hinderlijke advertenties zijn er problemen met de verkenner.

In Windows 10X probeert men dit op te lossen door twee verkenners naast elkaar te introduceren. Naast de vertrouwde verkenner waar we allemaal mee werken komt er een tweede verkenner, waarbij ook plaats is voor Web, Win32, en UWP-applicaties. Dat klinkt positief, maar de schijn bedriegt.

Microsoft heeft beide verkenners namelijk niet geïntegreerd en dat leidt tot comptabiliteitsproblemen en onvriendelijkheid voor de gebruikers. De segregatie is zelfs zo sterk dat beide verkenners op de achtergrond dezelfde taken uitvoeren. Dit leidt volgens experts tot grote problemen en gaat natuurlijk ten koste van de geheugencapaciteit.

De computergigant weigert verdere toelichting en geeft dus ook niet aan of men aan verdere integratie werkt. Het blijft echter opvallend dat het bedrijf zoveel ongemak laat ontstaan bij releases.

Bron: Digitaltrends.com