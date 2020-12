'Producer Netflix show door collega vergiftigd' - Apparata

Een producer van de aankomende Netflix serie The Three-Body Problem is bij de productie vergiftigd, mogelijk door een collega.

Een producer van Netflix show The Three-Body Problem is om het leven gekomen, waarschijnlijk door vergiftiging. De serie wordt gemaakt door Game of Thrones showrunners David Benioff en D.B. Weiss en geproduceerd door Lin Qi. Die laatste is vermoedelijk door zijn collega vergiftigd na een botsing op de set van de show.

Een producer van de Netflix serie The Three-Body Problem is mogelijk vergiftigd door een collega. De Chinees, Lin Qi, werkte als producer voor de boekverfilming van de gelijknamige serie. Hij was tevens voorman van gamebedrijf Yoozoo, dat recentelijk de browsergame voor Game of Thrones maakte.

Een van zijn collega’s, Xu Yao, zou hem na een vete tijdens de productie hebben vergiftigd. De man is een topman in de televisieafdeling van Yoozoo en werkte ook aan de boekverfilming. Waar de discussie over ging, is niet bekend. Maar na de ruzie zou Yao naar verluidt gif in een kopje thee hebben gedaan. Qi belandde vervolgens in het ziekenhuis, waar hij later overleed.

De sci-fi-serie is gebaseerd op een boekenreeks van een Chinese schrijver. Dat verklaart de betrokkenheid van Chinese producers. De makers van Game of Thrones werken er dus ook aan mee, wat pijnlijk genoeg een beetje ironisch is. Het hele voorval zou immers zomaar uit de populaire fantasy-serie kunnen komen.

The Three-Body Problem is nog in productie bij Netflix en heeft momenteel nog geen release datum.

