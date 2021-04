'Productie nieuwe MiniLED Apple iPad Pro gaat niet zo lekker' - Apparata

Foto iPad Pro (2020) @Apple

De aankomende, nog niet aangekondigde Apple iPad Pro met MiniLED-display loopt tegen flinke productieproblemen aan.

Apple maakt zich volgens meerdere lekken op voor een nieuwe serie iPad Pro-tablets, maar de meest luxe van de twee zal nauwelijks verkrijgbaar zijn. Insiders vertellen tegen Bloomberg dat de productie van de MiniLED-variant niet zo lekker gaat. Het zou na release dan dan ook heel lastig zijn om een dergelijke iPad Pro met MiniLED-display in handen te krijgen.

iPad Pro MiniLED productieproblemen

Apple heeft de aankomende 12.9-inch iPad Pro met MiniLED-display naar verluidt voor deze maand gepland staan. De productie loopt daarentegen tegen bevoorradingsproblemen van de nieuwe display-technologie aan. Fabrikanten die de displays moeten leveren hebben te lage opbrengsten. Ze krijgen de displays niet genoeg aangeleverd bij Apple.

Dat zal op de korte termijn een tekort aan dergelijke iPad Pro’s opleveren, aldus de bronnen. Binnenkort gaat Apple een mooie presentatie houden over de gloednieuwe iPad Pro’s, waarvan de luxe nieuwe variant mogelijk niet goed verkrijgbaar zal zijn.

Het is dan ook een technologie waar velen baat bij zullen hebben. MiniLED zorgt ervoor dat de backlight van een LCD-display in aanzienlijk meer ‘dimming zones’ is onderverdeeld. Hierdoor creëert het scherm veel meer contrast en is lokale dimming veel accurater.

Veel Apple-fans zullen zich dus verheugen op de nieuwe iPad Pro met MiniLED, maar het is de vraag hoe goed deze beschikbaar zal zijn straks. Het is in elk geval volgens de bronnen geen reden om de tablets uit te stellen.