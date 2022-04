Prototype van een Google Pixel Watch ‘per ongeluk’ achtergelaten in restaurant

Er zijn eerste beelden van de nieuwe Pixel Watch nadat iemand deze heeft achtergelaten in een restaurant.

De geschiedenis herhaalt zich een beetje. Want het achterlaten van een nieuw apparaat (vermoedelijk om het te lekken), is eerder voorgekomen. In 2010 was het namelijk Gray Powell die een prototype iPhone 4 achter liet in een bar in Redwood City, Californië. Nu is er dus weer een prototype op dezelfde manier gelekt.

Prototype Pixel Watch

Afgelopen weekend deelde Android Central foto’s van Google’s lang geruchte smartwatch. De foto’s bevestigen dat de Pixel Watch een rond design zal hebben met minimale schermranden. Het lijkt er ook op dat de wearable rechtstreeks aan de behuizing is bevestigd.

Dit met een vergrendelingsmechanisme dat doet denken aan het ontwerp dat Fitbit gebruikt met de Versa- en Sense-smartwatches. Dit is niet geheel toevallig, het bedrijf is verleden jaar overgenomen door Google. Het apparaat heeft een enkele knop naast de kroon en wat lijkt op een microfoon- of hoogtemeterpoort. Op de achterkant zie je een hartslagsensor, wat helemaal in is bij dit soort horloges.

Aankondiging

Het horloge is nog niet af. Of in ieder geval nog niet klaar om massaal te verkopen. Volgens een rapport dat leaker Jon Prosser in januari publiceerde, zal Google de Pixel Watch op 26 mei aankondigen. Nog een maandje wachten dus. Het bedrijf heeft onlangs een handelsmerk aangevraagd voor de naam Pixel Watch.