Dit ga jij als PS 5-gamer merken van de deal.

Nu zowel de PS 5 als de Xbox Series X druk bezig zijn met het tonen van gameplay is natuurlijk de vraag hoe de nieuwe games in de praktijk zullen bevallen als de nieuwe consoles op de markt zijn. Daar is reden tot zorg. Sony probeert deze zorgen weg te nemen met een opmerkelijke stap, een partnerschap met Epic Games.

Het probleem van PS 5 en Xbox Series X

Op basis van de capaciteiten van beide consoles kunnen we een veel betere gamebeleving verwachten. Toch lijkt de uitgebreide capaciteit nog niet helemaal genoeg om de wensen van ontwikkelaars in te vullen.

In een technisch betoog legt een insider uit dat veel ontwikkelaars de keuze moeten maken tussen verversingsratio (meer frames per minuut) of een betere grafische kwaliteit. Bovendien is het aan de ontwerpstudio om te beslissen welke weg men kiest.

Elke studio gaat voor eigen oplossing

Sommige studio’s, zoals de makers van Marvel’s Spider-Man Mars Moralis, gaan voor een traditionele 30 fps en kiezen voor andere verbeteringen.

Codemasters gaat met Dirt 5 een andere kant op en geeft de keuze aan de gamer. Kortom, ook de nieuwe consoles blijven om concessies vragen. Sony heeft dit gezien en doet een opmerkelijke stap.

Sony koopt aandeel(tje) in Epic Games voor PS 5

Sony heeft namelijk voor $ 250 miljoen een belang in Epic Games (onder meer bekend van Fortnite) gekocht. Wie denkt dat Sony daarmee de lakens uit zal delen heeft het mis, want dit enorme bedrag was goed voor slechts 1,4% van de aandelen.

Nu lijkt het Sony niet direct om de aandelen te gaan. Met de deal heeft Sony namelijk bedongen dat het gebruik mag maken van een techniek die Epic Games gebruikt, namelijk “Unreal Engine”. Met deze toepassing kunnen ontwerpers makkelijk hun grafische prestaties verbeteren. Door de deal krijgt men bovendien eerder toegang tot de nieuwste Unreal Engine 5. Deze komt pas later beschikbaar voor de rest van de markt. Door deze techniek voor de PS5 in te zetten lijkt de keuze tussen fps en grafische kwaliteit ineens minder ingrijpend. Bovendien was Epic Games al laaiend enthousiast over de PS 5, dus dat verhoogt de kans op een match.

Gezien de succesvolle games ligt het ook voor de hand dat Sony wellicht afspraken heeft gemaakt over ‘exclusives’ voor PlayStation 5. Hier is echter nog niets over bekend gemaakt. Sterker nog, Fortnite verschijnt tegelijk op beide consoles.