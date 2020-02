PS 5 en game-ontwerpers: dilemma’s door 50.000 fans

PlayStation 5 en kritische fans zorgen voor hoofdbrekens.





Dat fans reikhalzend uitkijken naar de lancering van de PlayStation 5 is natuurlijk al lang geen geheim meer, al was het maar door de vele geruchten over de lanceringsdatum. Het blijkt echter dat de fans voor hoofdbrekens zorgen bij Sony en game-ontwikkelaars. Een recente poll van Mortal Kombat-topman Ed Boon maakt dit duidelijk. Hij vroeg namelijk heel simpel aan zijn fans welke eigenschappen zij het meest belangrijk vinden voor de PlayStation 5.

De uitslag van zijn internetpoll, waar meer dan 50.000 fans op reageerden, laten niets te wensen over.

Next Gen consoles… What's the most important thing for you? — Ed Boon (@noobde) February 17, 2020

Nu gelden de antwoorden op de vragen natuurlijk net zo goed voor de Xbox Series X als voor de PlayStation 5, maar over de Sony-console wordt veel meer gepubliceerd. Daarom bekijken we hoe de eisen van de fans voor hoofdbrekens zorgen bij de directie van Sony en diverse game-ontwikkelaars.

Niet geheel verrassend vinden de fans de prijs het belangrijkst. Laat Sony nu net op dat vlak een aantal problemen ondervinden (onder meer door het Coronavirus). Zoals wij eerder meldden zou Sony zelfs overwegen de consoles met verlies op de markt te brengen.

Als tweede beslisfactor noemt men de mogelijkheid om games van de huidige consoles te kunnen blijven spelen. Hier zijn beide partijen op gefocust en zowel Microsoft als Sony lijken dit punt erg serieus te nemen. Zo brengt men voor de controllers van de PlayStation 4 zelfs al extra toevoegingen voor PlayStation 5 (zoals de back buttons, zie afbeelding) uit.

De volgende wens is het beschikken over betere grafische weergave. Dat klinkt logisch en met een mogelijkheid om in 8K-resolutie te spelen lijkt Sony dit probleem voor de PS5 getackeld te hebben. Volgens game-ontwikkelaars is dat niet waar. Zo geeft de ontwikkelaar van Gran Turismo aan dat men voor optimaal effect van 8K-games ook 8K-schermen moet hebben en die zijn nog alles behalve standaard. Een andere optie is het (verder) opschroeven van het vermogen van grafische kaarten, maar dat leidt tot meer kosten.

Hij pleit er dan ook voor om de frame rate (het aantal beelden per seconde) flink te verhogen. Waar men nu 60 fps hanteert voor veel games zou die standaard naar 120 fps of zelfs 240 fps moeten. Dit levert weer problemen op voor mensen die de games mobiel willen spelen. Het blijkt namelijk dar 120 fps, dat bij Samsung debuteerde, momenteel het maximaal haalbare is. Bovendien kost deze optie zoveel batterijvermogen dat gebruikers op smartphone vrijwillig voor een lagere fps kunnen kiezen.

Bovendien twijfelen de eigenaren van veel games of zij dit jaar nog een aparte update voor PlayStation 4 uit moeten brengen of beter ineens klaar kunnen zijn voor de PlayStation 5? Onder andere het team achter FIFA 2020/2021 worstelt met deze vraag. Dit dilemma wordt nog bemoeilijkt door het feit dat er wellicht dit jaar helemaal geen nieuwe consoles verkocht zullen worden.