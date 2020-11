PS4 krijgt omslachtige PlayStation 5 Remote Play app - Apparata

Foto @Eurogamer

Sony lanceert de PlayStation 5 Remote Play app voor de PS4, al heeft het internet extreem veel moeite om een praktische toepassing voor de app te bedenken.

De PlayStation 5 wordt naar alle waarschijnlijkheid een monsterlijke console. Voeg daar de briljante DualSense controller bij en je hebt een must-buy voor console-liefhebbers. Wat betreft randfuncties is Sony daarentegen wat minder begaan, zo blijkt uit een ‘nieuwe’ app. De PS4 krijgt namelijk de PlayStation 5 Remote Play app. Super handig. Tenminste, handig vanwege de meest obscure, omslachtige reden ooit.

PlayStation 5 Remote Play voor PS4

De PS4 krijgt dus de nieuwe PlayStation 5 Remote Play app, zo spot Eurogamer. De PS5 krijgt de functie om backwards compatible games te spelen. Maar de oudere console, de PlayStation 4, krijgt omgekeerd óók de nieuwe Remote Play app.

Daarmee kun je gloednieuwe PlayStation 5 games streamen naar je PlayStation 4. Dat kan in resoluties van 540p, 720p en 1080p. Ook apparaten aangedreven door Android en iOS, Windows en macOS kunnen een PS5 stream ontvangen.

Waarom?

Leuk en aardig, maar waarom zou je in godsnaam PS5 games willen streamen naar je PS4?! Daar kunnen verschillende media slechts één antwoord op verzinnen. Meer niche en specifiek ga je het overigens ook niet vinden.

Zo stelt hetzelfde medium dat sommige gamers misschien liever een oudere DualShock 4 willen gebruiken. Sommige oudere games zijn op de PS5 te spelen met de DualShock 4, maar nieuwe games ondersteunen de oude controller niet. Dus heb je beide consoles, wil je een oude game met nieuwe graphics spelen, maar doe je dat liever met oude controller (in maximaal 1080p welteverstaan), dan heb je nu toegang tot de super handige Remote Play app.

Een andere reden kan zijn dat je de PS5 in een andere ruimte hebt staan dan je PS4, waardoor Remote Play een oplossing kan bieden. Uiteraard is dat handiger dan heel je console helemaal naar een andere kamer sjouwen. Of wellicht heb je geen toegang tot die andere kamer? Maar laten we wel wezen, dit is toch zo specifiek en niche dat niemand hier een feestje voor gaat bouwen?

Hoe dan ook, PlayStation 5 Remote Play is nu alvast voor de PS4 beschikbaar via het dashboard.