Zien: deze PS 4 games speel je met PS Plus gratis in oktober - Apparata

Sony maakte de gratis PS 4 games voor PS Plus van oktober bekend. Dit zijn de trailers.

Met PS Plus krijg je elke maand de kans om gratis een aantal PS 4 games te spelen. De gratis games voor oktober zijn bekend gemaakt. Dit zijn ze:

PS 4 Need for Speed Payback

Win jij het respect van de onderwereld van Fortune Valley en kan jij uiteindelijk ‘The House’ verslaan? Vanaf 6 oktober kan je achter het stuur kruipen en jouw racekunsten vertonen.

PS 4 Vampyr

In 1918 was Londen in de greep van een griepvirus. In deze game kruip jij in de huid van Dr. Jonathan Reid en jouw taak is het vinden van een geneesmiddel.. Natuurlijk is er een ‘maar’. Je bent namelijk een vampierendokter en dat betekent dat je leeft van het bloed van degenen die je genezen hebt. Ga jij het gevecht aan met de vampierenjagers en andere bovennatuurlijke wezens die je met jouw bloeddorst oproept?

Nog twee games te downloaden

Beide nieuwe games zijn, als je een PS Plus abonnement hebt, op PS 4 gratis te downloaden vanaf 6 oktober. Tot die tijd kun je de gratis games van september (PlayerUnknown’s Battlegrounds en Street Fighter) downlaoden.

Overigens zijn de gratis games van PlayStation Plus erg populair. Dit zijn de populairste. Kan jij niet wachten op de PS 5? Dan hebben wij alvast een overzicht met liefst 23 punten die je moet weten.

Afbeelding: PlayStation