PS5 energiezuiniger door nieuw design moederbord

Teardown van verschoillende PS5’s. De 1200 is in het midden. Screenshot van Austin Evans’ Youtube video

Sony maakt de PS5 energiezuiniger. De Japanners slaagden erin om ongeveer 20-30 watt aan vermogen van de Playstation af te halen. Voor fanatieke gamers scheelt dat heel wat.

PS5 energiezuiniger gemaakt door team

Door de chipstekorten waren er de nodige leveringsproblemen met diverse consoles waaronder de PlayStation 5. Dit gaf fabrikant Sony de ruimte om na te denken over een slim ontwerp. Gezien de sterk stijgende energieprijzen ook in Japan en Amerika worden energiekosten voor mensen steeds belangrijker.

Dan is er natuurlijk ook de gunstige invloed op het klimaat van energiebesparing. Dus ging Sony aan het werk om zonder verlies van gaming prestaties toch de PS5 energiezuiniger te maken. En dat lijkt met de 1200 serie van de PS 5 aardig goed gelukt te zijn.

Verschillen met eerdere uitvoeringen

Ten eerste valt op dat de modellen CFI-1202A en CFI-1202B een stuk lichter en kleiner uitgevoerd zijn dan hun voorgangers. Vergeleken met het lanceermodel is deze uitvoering meer dan een halve kilo lichter.

In de console is nu gebruik gemaakt van passieve koeling, door een extra warmte geleidende koperen metaalstaaf, een zogenoemde heat pipe. Dankzij deze passieve koeling is er minder mechanische koeling nodig, wat natuurlijk flink scheelt qua elektriciteitsverbruik.

PS5 energiezuiniger door meer passieve koeling

Ook de CMOS batterij is nu weggewerkt achter de nieuwe, kleinere heat sink. Daardoor kon de afmeting van de console flink verminderd worden. Nadeel hiervan is wel natuurlijk dat het lastiger is om deze batterij te vervangen. Daarvoor zul je de console dan voor een deel uit elkaar moeten schroeven.

Een klein detail is dat een deel van het metalen omhulsel van de SSD nu open en bloot ligt. Waarschijnlijk neemt ook door deze kleine aanpassing het energiegebruik af omdat de passieve koeling verbetert. Waarschijnlijk is ook de elektronica van de PS5 energiezuiniger geworden.

Helaas is de prijs van de console hierdoor wel wat gestegen, maar in principe verdien je dat geld weer terug door de lagere elektriciteitskosten. Een fanatieke gamer brengt een groot deel van zijn vrije tijd door achter de PlayStation, en dan gaat die 30 watt minder, natuurlijk flink aantikken.

Bron: Youtube