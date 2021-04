PS5 games op een externe harde schijf zijn onspeelbaar - Apparata

Je kunt PS5 games op externe harde schijf zetten. Spelen is echter niet mogelijk.

De PlayStation 5 heeft 1 TB aan SSD geheugen. Het is niet ondenkbaar dat er later duurdere of goedkopere varianten komen met meer of minder opslag. Wat je ook kunt doen is een externe harde schijf aan je PS5 hangen en daar games op downloaden. Dit is mogelijk met de april update voor de console. Er zit hier echter wel een ‘maar’ aan verbonden.

PS5 en een externe harde schijf

De maar is dat het niet mogelijk zal zijn om games te spelen vanaf de externe harde schijf. Een game moet geïnstalleerd zijn op de interne SSD van de PS5 om deze te kunnen lanceren vanaf de console. Met PS4-titels is dat wel mogelijk. De reden heeft te maken met de technologie. PS5 games vragen dermate kracht, dat een externe harde schijf niet krachtig genoeg is in vergelijking met de interne SSD. Het is dan wel weer zo dat games van een externe schijf naar de interne SSD overbrengen sneller gaat dan het spel downloaden vanuit je bibliotheek of het installeren vanaf een disc.

Een PS5 van 1 TB opslag heeft 825 GB bruikbare opslag. Met een paar grote titels is je schijf al vol, wat irritatie kan opleveren. Vandaar dat sommigen een externe schijf aan hun console hangen om zo nog meer games te kunnen spelen zonder dat deze telkens gedownload dienen te worden.