PS5 opslag uitbreiden doe je met de Samsung 980 Pro SSD

Geen gedoe en meteen installeren. De Samsung 980 Pro SSD is speciaal gemaakt om PS5 opslag uit te breiden.

De PlayStation 5 heeft 825 GB aan SSD opslag beschikbaar. Naar verloop van tijd ga ook jij tegen een probleem lopen. Met name als je games digitaal koopt. Namelijk het probleem dat de opslag snel opraakt. Zeker games als Call of Duty met veel updates kunnen honderden gigabytes van je console opslokken. Als je al die games graag geïnstalleerd hebt staan op je PS5 is het uitbreiden van de opslag onvermijdelijk.

Dus, waar te shoppen? Sony heeft een aantal eisen gesteld aan het uitbreiden van de opslag. Kant en klare producten zijn er in vorm van de nieuwe Samsung 980 Pro SSD. Deze M.2 SSD is uitgerust met een vereiste heatsink. De schijf is zo ontworpen dat deze past in je PS5. Er komen twee varianten uit en verschijnen eind deze maand op de markt.

Eigenlijk is deze Samsung nog krachtiger dan Sony adviseert. Zo adviseert het bedrijf een leessnelheid van 5,500MB/s voor de PS5, maar kan de Samsung een leessnelheid van maximaal 7,000MB/s halen.

De varianten waar ik het dan over heb is de Samsung 980 Pro met 1 TB opslag en een duurder model met 2 TB aan opslag. De dollarprijs ligt op 249,99 dollar voor de instapper en 449,99 dollar voor het duurdere model.