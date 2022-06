PS5 verkocht in bundels om scalpers tegen te gaan

Wil je een PS5 kopen dan is dat nog niet zo simpel. En als je hem kunt kopen zit ie vaak in een dure bundel. Om scalpers tegen te gaan.

Een playstation aanschaffen was vroeger simpel. Naar de elektronicawinkel met je zuur verdiende en gespaarde centjes, uit het schap pakken, naar de kassa en genieten maar. Hoe anders is het nu!

De PS5 is lastig verkrijgbaar. Er is weinig voorraad en als die er is, vliegt die ook nog eens de (digitale) winkel uit. Je grijpt zo maar mis. En grijp je niet mis, dan is het vaak een dure bundel.

PS5 scalpers

Aan zo’n bundel hangt een nog forser prijskaartje natuurlijk. Want naast de console krijg je dan bijvoorbeeld extra controllers of extra games. Nou ja krijgen… Die moet je gewoon aftikken. De vraag is of je dat allemaal wel nodig hebt, of wil hebben.

Eén van de redenen dat de retailer jou graag voorziet van zo’n dure bundel is naast zijn eigen inkomsten ook dat op die manier de PS5 minder interessant is voor scalpers. Die kopen beschikbare losse consoles op en verkopen die dan voor grof geld door.

Een mooi verdienmodel, maar het verziekt wel de markt. Die dure bundels maken dat minder aantrekkelijk want die extra spullen zijn minder waard. Alleen extra winst op de console maken de hele deal dan minder aantrekkelijk voor de scalper.

Alleen maar bundels?

Nee hoor, online kun je wel losse consoles bestellen. Maar ook daar is de voorraad heel snel weg. Dus of geluk hebben met je timing, op een wachtlijst of meeloten. Of meer betalen, want ook webwinkels die losse PS5 consoles verkopen doen graag wat extra bovenop de adviesprijs.