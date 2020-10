PS5 verkopen denderen over de PS4 heen - Apparata

De voorverkoop van de PlayStation 5 is een enorme hit in vergelijking met de voorverkopen van de PlayStation 4.

De nieuwe PlayStation 5 is vanaf 12 november verkrijgbaar in onder andere Amerika en Japan. Wij zijn 19 november aan de beurt. Hier in Nederland is het ontzettend moeilijk om een pre order te plaatsen voor de console. De PS5 is gewoon razendsnel uitverkocht in de voorverkoop, wat wel aangeeft hoe populair de console is.

Jim Ryan, topman van PlayStation, heeft in een interview met Reuters aangegeven dat het inderdaad topdrukte is. Volgens Ryan verkocht de PlayStation 5 in de eerste 12 uur van de voorverkoop meer units dan de PS4 in de eerste drie maanden. Over exacte aantallen laat de topman niets los, maar het geeft wel een idee hoeveel vraag is naar de PlayStation 5 om deze te kunnen kopen.

De kans is groot dat niet iedereen die een PlayStation 5 wil kopen op de dag van lancering ook daadwerkelijk die kans krijgt. Je zult telefoontjes moeten plegen naar winkels om poolshoogte te krijgen, want het kan een gekkenhuis worden op de 19de. Of je hebt even geduld en pikt de console een paar weken na release op, als de grootste drukte voorbij is.

De redactie van Apparata heeft de PlayStation 5 inmiddels uitgepakt (zie foto). Hou de site in de gaten voor onze review van de PlayStation 5!