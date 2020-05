PS5 & Xbox Series X release datum ziet er goed uit

Vooralsnog lijkt niets in de weg te zitten van de komst van de nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series X.

Voor veel sectoren zijn er onzekerheden door het wereldwijde coronavirus. Onder gamers bestaan er ook twijfels of de release van de nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series X mogelijk in het geding komen. Vooral Sony laat hier niets over los, wat kan leiden tot vraagtekens.

Het lijkt er vooralsnog op dat we ons geen zorgen hoeven te maken. De betrokken partijen die komen kijken bij de ontwikkeling van de consoles hebben niet aan een bel getrokken. Het laatste positieve bericht is afkomstig van AMD. De chipmakers zijn verantwoordelijk voor de rekenkracht van de PS5 en Xbox Series X.

Tijdens een recente conferentie call met investeerders heeft AMD gecommuniceerd dat men nog steeds mikt op een release in het najaar van 2020. Vanaf het tweede kwartaal denkt AMD meer omzet te gaan draaien, met een stijging richting het einde van dit jaar. Bij AMD blikken ze al vooruit op een afronding van de productie.

Een positieve update dus, in aanloop naar de komst van de PlayStation 5 en Xbox Series X. De verwachting is dat Sony de nieuwe PlayStation 5 binnen een maand officieel gaat aankondigen. (via Yahoo Finance)