PUBG Mobile haalt bizarre mijlpaal waar anderen van dromen - Apparata

Even de handjes klappen voor PUBG Mobile, want ze hebben een mijlpaal bereikt waar concurrenten van dromen.

Het is geen eerlijke strijd tussen Fortnite en PUBG Mobile. Die afkorting staat trouwens voor PlayerUnknown’s Battlegrounds, mocht je dit niet weten. Epic Games zit in een juridische oorlog met Apple en Google, waardoor Fortnite niet beschikbaar is in de App Store en Play Store.

Battle Royale game PUBG Mobile plukt daar de vruchten van. Tencent, het bedrijf achter de game, heeft bekendgemaakt een indrukwekkende mijlpaal te hebben bereikt. PUBG Mobile is wereldwijd meer dan een miljard keer gedownload. Dat is serieus veel voor een mobiele game. Je kunt gerust zeggen dat PUBG tot één van de populairste mobiele games van dit moment behoort.

Tencent heeft goed door wat scoort op mobiel en wat niet. Zo is het bedrijf ook mede verantwoordelijk voor de mobiele versie van Call of Duty. En ja, dat is ook een enorme hit op iOS en Android. Met dit nieuwsfeitje kondigt Tencent meteen nog wat aan. Zo komt er een samenwerking tussen PUBG Mobile en Godzilla vs. Kong. Spelers kunnen in-game gerelateerde events verwachten. Zo is er onder meer een speciale modus in het spel te vinden en komt er een thema rondom deze samenwerking.