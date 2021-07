Qualcomm komt met peperdure eigen smartphone - Apparata

Peperduur is relatief in dit verhaal. Want de Qualcomm smartphone is ongeveer net zo prijzig als de duurste iPhone.

Apple, Samsung, OnePlus, Huawei. Zomaar een aantal merken die zelf smartphones produceren en uitbrengen. De markt is behoorlijk verzadigd kun je wel stellen. Qualcomm maakt voor de meeste fabrikanten van smartphones de chipsets. Nu heeft het Amerikaanse bedrijf echter zelf de ambitie om een smartphone te maken. De Qualcomm smartphone zal in samenwerking met Asus worden ontwikkeld.

De smartphone is gericht op liefhebbers van de Snapdragon chipset. Het is de bedoeling dat de telefoon uitstekend afgestemd zal worden met de eigen chips van Qualcomm. Net als dat de chips van Apple bijvoorbeeld naadloos samengaan met de iPhone. De smartphone moet ook daadwerkelijk verkocht gaan worden met een toch wel heftig prijskaartje van maar liefst 1.500 dollar.

De specificaties zijn dan ook niet kinderachtig. Qualcomm plaatst natuurlijk zijn krachtigste Snapdragon 888 processor in de telefoon. Verder heb je 16 GB RAM geheugen, 512 GB opslag een een 6.78-inch OLED display. Daarnaast zit er een 4.000mAh batterij verstopt in de behuizing van de telefoon. Snelladen kan met een maximum van 65W. Achterop zitten drie camera’s, met een sensor van Sony.

Interessante specificaties. Maar niets dat je echt van je stoel gaat blazen. Gaat deze smartphone het op het gebied van optimalisatie dan echt zoveel beter doen dan de andere smartphones van vandaag de dag? We gaan het zien.

Qualcomm smartphone