Qualcomm signaleert uitstel iPhone 12 en Huawei deal

De kwartaalcijfers van Qualcomm brengen bijzondere onthullingen aan het licht.

Qualcomm is de producent van de Snapdragon-processor die in veel smartphones te vinden is. Daarnaast produceren zij ook chips voor andere partijen, zoals Apple. In hun kwartaalcijfers moeten zij investeerders informeren en daar komen soms bijzondere conclusies uit voort. Dat is deze keer niet anders.

Qualcomm signaleert latere omzet, door Apple?

Het meest opvallende bericht is dat men verwacht dat een deel van de winst wordt verschoven doordat een grote afnemer vertraging heeft in de productie van 5G-smartphones. Hierdoor valt de omzet niet helemaal in het derde kwartaal, maar deels in het vierde kwartaal. Eerder signaleerde een andere onderdeelmaker voor Apple, Broadcom, een zelfde vertraging.

Hoewel Samsung ook een grote klant van Qualcomm is twijfelen maar weinig experts aan de mogelijkheid dat de winstwaarschuwing met Apple en haar iPhone 12 te maken heeft. Apple komt later vandaag met de cijfers en verwachting voor kwartaal 3 en 4, dus dan weten we het zeker.

Qualcomm sluit pikante deal met Huawei

Een andere onthulling uit de cijfers blijkt ook pikant. Er is namelijk sprake van een wereldwijde deal tussen Qualcomm en Huawei op het gebied van het gebruik van patenten. Dat is opmerkelijk aangezien Qualcomm een Amerikaans bedrijf is. Zoals bekend heeft Amerika Huawei grotendeels in de ban gedaan en is het Amerikaanse bedrijven in veel gevallen verboden om zaken te doen met de Chinese gigant. Klaarblijkelijk heeft Qualcomm een ‘work-around’ gevonden. In de deal betaalt Huawei een compensatie voor eerder gebruik en zal men de komende jaren ook patenten van Qualcomm kunnen blijven gebruiken. Het betreft een miljardendeal en die kon Qualcomm wel gebruiken

Cijfers zijn niet best

De cijfers die de chipgigant presenteerden klonken met een kwartaalomzet van $ 4,89 miljard indrukwekkend, maar waren dat niet, aangezien men in het zelfde kwartaal van 2019 een omzet van $ 9,,64 miljard noteerde. Ook de kwartaalwinst daalde, ondanks toepassing van slimme vindingen, ten opzichte van een jaar geleden met 60%. Dit als gevolg van de Coronacrisis, waardoor de vraag naar smartphones en dus naar de onderdelen van Qualcomm sterk daalde.

Het hele jaarrapport met toelichting is hier te lezen/downloaden.