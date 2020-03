Quentin Tarantino’s nieuwste pareltje komt al naar Netflix!

Liefhebbers van Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio en/of Brad Pitt opgelet, want het negende pareltje van de populaire regisseur komt naar Netflix.





In augustus van 2019 werden fans van een van de meest populaire (en controversiĆ«le) regisseurs getrakteerd op Once Upon a Time… In Hollywood. Het negende pareltje van Quentin Tarantino leverde Brad Pitt zelfs zijn eerste (volledig terechte) Oscar op. We wisten het al, nu komt die flick alweer naar Netflix. Maar we wisten nog niet precies wanneer. Nog een paar weekjes geduld!

Once Upon a Time… In Hollywood is Tarantino’s liefdesbrief aan de gouden era van film. Het verhaal volgt een acteur (gespeeld door Leonardo DiCarpio) die zijn beste tijd gehad heeft. Samen met zijn stuntman (gespeeld door Brad Pitt) proberen ze aan de bak te komen.

Ondertussen volgen we enkele karakters tijdens de ‘summer of love’, het hoogtepunt van het hippie-tijdperk dat plots en gewelddadig ten einde kwam door de moorden van de Manson-familie. Zonder al te veel weg te geven giet Tarantino zijn eigen saus over deze gebeurtenis.

Het negende meesterwerkje van Tarantino werd naast een accolade voor Pitt ook met een Oscar bekroond voor Production Design. En ook dat is geen gekke keuze. De film ziet er heerlijk uit. Van de over-de-top hippiebijeenkomsten tot de sets van alle denkbeeldige (en bestaande) films en series die hij in kaart brengt.

Dat alles is vanaf 13 april te zien op Netflix, zo maakt de streamingdienst in een persbericht bekend. Helaas voor onze zuiderburen en andere Nederlands-sprekende Netflixers lijkt Once Upon a Time alleen in Nederland te zien te zijn.

