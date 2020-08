Android Smartphone voor 50% laden in 5 minuten? Dat kan [video]

Binnenkort laad jij jouw Android smartphone razendsnel op met deze technologie.

Smartphone-fabrikanten zoeken steeds andere terreinen waarop zij elkaar beconcurreren. Momenteel zijn vooral de camera-eigenschappen en laadsnelheid hot items. Op het gebied van laadsnelheid komt Qualcomm met goed nieuws voor Android gebruikers. Met de Quick Charge 5 technologie laad je jouw Android smartphone binnen 5 minuten voor 50% op dankzij de 100W-charging power.

Dit is Qualcomm Quick Charge 5

Het Qualcomm Quick Charge 5 platform maakt opladen van een Android smartphone kinderspel. Afhankelijk van de specificaties van het toestel is het voor 50% opgeladen in 5 minuten, terwijl een lege batterij in een kwartier volledig opgeladen is. Het bedrijf lanceerde haar nieuwste platform met deze trailer.

Voor de liefhebbers van techniek gaf Josh Warner, Director of Product Management voor Quick Charge, een online presentatie over de techniek achter het platform. Ook deze onthouden we je natuurlijk niet.

Naast de snellere laadtijd belooft men met deze techniek ook tot 70% meer efficiëntie.

Voor wie is de nieuwe techniek bestemd?

Zoals je in de presentaties kunt zien is de techniek vooral bestemd voor smartphones met een grote batterijcapaciteit. Men gaat uit van minimaal 4500 mAh. Daarbij is de techniek ontwikkeld voor de Snapdragon 865 processor. Dit geeft de rivaliteit tussen Apple en Android, die door de nieuwe processor toch al oplaaide, weer een nieuwe boost. De techniek is op platform-basis. Dit betekent dat elk apparaat dat van deze processor voorzien is gebruik kan maken van Quick Charge 5.

Naast de ‘zwaardere’ smartphones is de techniek daarmee ook geschikt voor bijvoorbeeld laptops. Ook is men de mogelijkheden voor deze techniek in combinatie met draadloos opladen aan het verkennen. Daarbij belooft Qualcomm ‘backward compatibility’ met eerdere versies van Quick Charge, al zal daar de snelheid van 0 tot 50% in 55 minuten niet gehaald worden.

Is Qualcomm Quick Charge 5 toekomstmuziek?

Er zijn meer merken die inzetten op absurde laadsnelheden, maar het probleem is vaak dat het toestel zo heet wordt dat dit tot schade aan batterij en toestel kan leiden. Qualcomm claimt dit opgelost te hebben door een techniek toe te passen die de batterij tijdens het laden met 10 graden celsius koelt. Het platform is dan ook klaar voor gebruik. Volgens haar website is het platform nu al in te zetten voor grote Android namen zoals de Samsung Galaxy S20-serie, LG V30 en Nokia 8. Bovendien lanceert men volgens geruchten binnen enkele maanden een Xiaomi-toestel gelanceerd waarin de optimale configuratie is toegepast.

Foto: Youtube-still Qualcomm.