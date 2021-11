Quote 500: de rijkste techies van Nederland [2021]

We hebben de Quote 500 doorgespit op zoek naar de de rijkste techies van Nederland. Wie is hot?

Dat er in de wereld van tech veel geld valt te verdienen hoeven we je niet uit te leggen. En was dat dik 20 jaar geleden nog vooral met computers en software. Kun je nu bakken met geld verdienen op het gebied van online shopping, online betaaltoepassingen, hardware én software. In Nederland zijn er genoeg mensen die er serieus geld mee hebben weten te verdienen. De Quote 500 laat dit zien.

Nederlanders in de wereld van tech behoren tot de rijkste sector. Op nummer 6 vinden we bijvoorbeeld de pas 37-jarige Adriaan Mol van Mollie betalingen. Goed voor een vermogen van 3,5 miljard euro. Vorig jaar stond hij nog op plek 94, om maar aan te geven hoe hard het vermogen van deze Nederlander is gegroeid.

Op nummer zeven is ook een man in tech te vinden. Het gaat hier om Arnout Schuijff van Adyen. Zijn vermogen is met eveneens 3,5 miljard euro ook niet kinderachtig. Is wel iets gezakt, want verleden jaar was hij nog goed voor de vijfde plek in de Quote 500.

Het zijn slechts twee namen uit de grote lijst. de rijkste techies van Nederland van 2021 check je hieronder!