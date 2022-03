Race simulator Sebastian Vettel gemaakt van echte F1-auto

Dat is nog eens vet om thuis te hebben staan. Dit is de race simulator van Sebastian Vettel.

Terwijl Formule 1-coureurs in het weekend op het circuit te vinden zijn doen ze doordeweeks niet heel veel anders. Nou ja, in een virtuele wereld dan. Doordeweeks trainen coureurs op een simulator. Vaak staat deze gewoon thuis zodat ze kunnen oefenen wanneer ze maar willen. En dit is de race simulator van Aston Martin Racing coureur Sebastian Vettel.

Een simulator bouwen kan zo gek als je maar zelf wil. Die van Vettel is wel heel erg gaaf. De sim is gemaakt van een echte Formule 1-auto. De cockpit is afkomstig van de AMR21, dat is de Formule 1-auto van Aston Martin uit 2021. Het ziet er niet alleen vet uit. Door het uiterlijk te laten lijken op de echte auto helpt het de coureur om alles vertrouwd te laten aanvoelen. Ook onder andere de stoel, hoofdsteun en gordels zijn afkomstig uit de echte auto van 2021.

Sebastian Vettel heeft zijn race simulator liefkozend de bijnaam Honey Ryder gegeven. Het is een knipoog naar de gelijknamige Bond girl uit de James Bond-film Dr. No. Vettel is een groot fan van James Bond, waardoor deze toepasselijke naam werd verzonnen. De sim is mede gebouwd door het bedrijf Pro Sim.

Aankomend weekend zal de virtuele omgeving omgeruild worden voor het echte werk. Zondag is de allereerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein.