Rainbow Six Siege: deze superster komt [video]

Maak jij zondag de eerste gameplay van deze held in Rainbow Six Siege mee?

De populaire shooter Rainbox Six Siege krijgt bezoek van een nieuwe superster en vanaf aanstaande zondag is de gameplay. Wij zetten de zaak op een rij.

Rainbow Six Siege groet Splinter Cell

De legendarische shooter game Splinter Cell roept bij veel gamers gave herinneringen op en Ubisoft houdt die graag wakker. Zo houdt men de geruchten over een remake ook gelijk levend. Ook in Rainbow Six Siege kunnen we met Splinter Cell’s Sam Fisher weer een populair karakter verwelkomen, als is ons Nederlands personage ook een favoriet. De trailer is inmiddels uit.

Er mist ook iets aan Rainbox Six Siege: Operation Shadow Legacy

De oplettende fans hebben al gehoord, of beter gezegd niet gehoord, wat er mist. De stem van Michael Ironside als Echelon Spy is niet te horen. Ubisoft voorziet dat dit niet goed valt bij fans, dus liet men weten dat hij nog steeds wel bij het project betrokken is maar met iets anders bezig is. Dit voedt de geruchten voor een nieuwe Splinter Cell nog meer, maar eerst kun je dus genieten van Sam Fischer op missie.

Waar en wanneer kun je de actie zien?

De actie begint aanstaande zondag, 16 augustus. Dan wordt Rainbox Six Siege: Operation Shadow Legacy vanaf 20 uur Nederlandse tijd afgetrapt met een gameplay reveal evenement dat je via deze link kunt volgen. Nu maar hopen dat de bekende copycats zich inhouden.

Foto: YouTube still Ubisoft